https://static.news.ru/photo/d53dfd2e-3211-11ea-95a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: rcs.ir

Видео, на котором показаны первые минуты после падения украинского самолёта в Тегеране, попало в Сеть.

Ролик был опубликован иранским агентством Tasnim в Twitter. На кадрах видно, что детали воздушного судна разлетелись по огромной территории, которая оказалась охвачена огнём и дымом.

تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار #سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 8 января 2020 г.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев сформировал группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения, писал NEWS.ru.