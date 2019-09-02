https://static.news.ru/photo/0acd6040-cd88-11e9-9daa-fa163e074e61_660.jpg Джоана Сайнс Фото: joana.sainzgarcia/facebook.com

В Интернете появилось видео последнего выступления Джоаны Сайнс, которая погибла прямо на сцене в ночь на 1 сентября.

Джоана Сайнс выступала вместе со своим коллективом Super Hollywood Orchestra в муниципалитете Лас-Берланас в Испании. 30-летняя хореограф, танцовщица и певица находилась со своей группой на сцене, когда раздался громкий хлопок. Видеокамеры запечатлели момент взрыва пиротехнического картриджа. Осколки попали артистке прямо в живот.

После взрыва она упала, её коллеги сразу начали оказывать ей первую помощь. Звезду срочно доставили в больницу, но спасти её не удалось. От полученных травм она скончалась, ранее писал News.ru.