https://static.news.ru/photo/202d7bdc-70f3-11ea-90d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, находящиеся внутри храма, а также трое охранников школы-интернета пострадали в результате мощного взрыва в Нигерии, разрушившего около ста зданий.

Как заявил комиссар полиции Унди Ади, причиной ЧП стал пожар в грузовом автомобиле, который перевозил взрывчатку на один из карьеров. Машина была остановлена полицейскими, так как из-под неё валил густой дым. Как только водитель вышел из транспортного средства, чтобы выяснить причину возгорания, раздался взрыв, передаёт Daily Post.

Ранее NEWS.ru писал, что мощный взрыв прогремел в ночь на 28 марта на юге Нигерии. В результате разрушены сотни зданий, включая АЗС, школу-интернат и церковь. Его эпицентр находился вблизи аэропорта. На месте инцидента работают полицейские и сотрудники службы спасения.