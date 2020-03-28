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Мощный взрыв прогремел на юге Нигерии. В результате разрушены сотни зданий, включая АЗС, школу-интернат и церковь.

Инцидент произошёл в ночь на 28 марта в городе Акуре (штат Ондо). Его эпицентр находился вблизи аэропорта. Причины взрыва пока не называются. В числе разрушенных объектов участок скоростной трассы.

На месте инцидента работают полицейские и сотрудники службы спасения. Данных о погибших и пострадавших пока нет, сообщает издание Daily Post.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нигерии взорвался участок нефтепровода. Предполагается, что к инциденту могут быть причастны преступники, похищающие и подпольно перерабатывающие топливо.