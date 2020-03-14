Нигерийские спасатели рассказали о взрыве на участке нефтепровода в городе Абул-Адо — пригороде Лагоса. К инциденту могут быть причастны преступники, похищающие и перерабатывающие топливо на подпольных производствах.
Люди ощущали взрыв на расстоянии 15 км от его эпицентра,
В настоящий момент нет информации о пострадавших.
Ранее, как писал NEWS.ru, в воинской части железнодорожных войск в подмосковных Луховицах взорвался газовый баллон. Пострадали шестеро военнослужащих.
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