https://static.news.ru/photo/9b604b70-66af-11ea-a5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gidi_Traffic/twitter.com

Нигерийские спасатели рассказали о взрыве на участке нефтепровода в городе Абул-Адо — пригороде Лагоса. К инциденту могут быть причастны преступники, похищающие и перерабатывающие топливо на подпольных производствах.

Люди ощущали взрыв на расстоянии 15 км от его эпицентра, передаёт TVC News. Инцидент привёл к обрушению близлежащих домов. Кроме того, рядом с местом ЧП начался крупный пожар.

В настоящий момент нет информации о пострадавших.

Ранее, как писал NEWS.ru, в воинской части железнодорожных войск в подмосковных Луховицах взорвался газовый баллон. Пострадали шестеро военнослужащих.