Вертолёт с восемью пассажирами совершил экстренную посадку в ХМАО

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Вертолёт Ми-8Т, выполнявший рейс из Нягани (Ханте-Мансийский автономный округ) по заданию санитарной авиации, вскоре после подъёма в воздух вынужден был вернуться в пункт вылета из-за неполадок в двигателе.

На борту было восемь пассажиров, сообщает Сургутская транспортная прокуратура. Пилот заметил неисправность правого двигателя в 15:57 (13:57 мск). Вертолёт выполнял рейс UTH-9401, пунктом назначения было Берёзово. Посадка произошла примерно через 15 минут после вылета. Экипаж транспортного средства состоял из трёх человек.

Рейс не регулярный, производился по заданию санитарной авиации. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов, — отметили в надзорном ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru сообщал об экстренной посадке грузового Boeing 747 в новосибирском аэропорту Толмачёво. У самолёта вскоре после вылета сработал датчик, свидетельствующий о неубранном шасси.