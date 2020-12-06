Вертолёт экстренно приземлился в ХМАО из-за неисправности двигателя

https://static.news.ru/photo/d9d22f84-37cb-11eb-a4fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: heli.utair.ru

В городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вертолёт Ми-8Т совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации источника, речь идёт о вертолёте компании «Utair-Вертолёные услуги». ЧП произошло в воскресенье 6 декабря. Машина летела в Берёзово, на борту было 11 человек. О пострадавших не сообщается.

Экипаж винтокрылой машины выполнял задание санитарной авиации. Вертолёт вынужденно вернулся в пункт вылета из-за неисправности двигателя, — говорится в сообщении со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Приземление произошло в штатном режиме через 15 минут после вылета. Отмечается, что Сургутская транспортная прокуратура инициировала проверку на предмет возможного нарушения законодательства о безопасности полётов. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее NEWS.ru писал, что необычное ДТП произошло в США неподалёку от города Арден-Хилс в штате Миннесота. На магистрали Interstate 35 автомобиль столкнулся с самолётом, совершившим экстренную посадку.