Туристка, вернувшаяся из Китая в Ивановскую область, доставлена в больницу с острой респираторной вирусной инфекцией.
Инцидент произошёл в городе Кинешма,
По данным региональных властей, из КНР приехали три человека.
NEWS.ru писал, что в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом в Тюменской области и Забайкальском крае. Заболевшие — граждане Китая.
К 31 января в зарегистрировано более 9,6 тысяч случаев заражения в Китае. Количество жертв превысило 200 человек, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, скончались 43 человека.
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