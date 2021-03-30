Дом мытищинского стрелка полностью охвачен огнём

https://static.news.ru/photo/69923184-9184-11eb-83dd-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Дом в элитном коттеджном посёлке Новые Вешки в Мытищах, откуда 61-летний Владимир Барданов ведёт стрельбу по силовикам уже на протяжении десяти часов, загорелся. Огнём охвачен второй этаж, где предположительно находился подозреваемый.

Дом загорелся. В настоящее время горит весь верхний этаж, где, как предполагается, находится стрелявший, — рассказал собеседник ТАСС журналистам.

30 марта силовики пришли к Барданову, чтобы провести обыск по делу о незаконном хранении оружия. Пенсионер открыл по ним огонь, а также бросил две гранаты. С ним несколько часов вели переговоры, но они оказались безуспешными.

В СМИ сообщали, что мытищинский стрелок ранее занимался бизнесом. У него был автосервис и несколько охранных предприятий. Мужчина имел судимости: в 1976 году уголовное дело было возбуждено из-за кражи часов, а в 2001 году он был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

На пенсионера официально зарегистрирован солидный арсенал оружия. По данным KP.RU, он владеет охотничьими карабинами Blaser Р93, Anschutz, МА-136, охотничьим ружьём МЦ-109, охотничьей винтовкой с нарезным стволом и пистолетом Grand Power T10.

Как писал NEWS.ru, ранее мытищинский стрелок подорвал лестницу и взорвал 15 гранат. В ходе перестрелки Барданов ранил в ногу спецназовца из подразделения «Рысь».