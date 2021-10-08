Около 100 человек эвакуировали из горящего в Петербурге жилого дома

На набережной реки Карповки в Петроградском районе в историческом центре Санкт-Петербурга загорелась мансарда жилого дома. Площадь горения составляет 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 100 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.

Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщили пожарные. В данное время на месте работают порядка 30 человек из пожарных расчётов.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, д. 30/15. В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 кв. м, — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС семь единиц техники и 34 человека личного состава. По данным Telegram-канала «Подъём», существует угроза обрушения кровли. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее взрыв бытового газа произошёл в жилом доме на востоке Санкт-Петербурга 6 октября. Пожара не было, однако жителей эвакуировали. Взрыв произошёл в трёхкомнатной квартире. По предварительной информации, пострадал один человек.