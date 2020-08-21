В Ярославле после взрыва газа в панельном доме обрушились пять этажей

https://static.news.ru/photo/bc95071e-e3e0-11ea-afab-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!/vk.com

В результате взрыва газа в панельном десятиэтажном доме в Ярославле обрушились перекрытия с шестого по первый этаж. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этаж, повреждено десять квартир, — говорится в сообщении.

ЧП произошло на улице Батова. По предварительным данным, погибла женщина, пострадали четыре человека. В ГУ МЧС заявили, что под завалами может находиться ребёнок.

На месте взрыва работают более 100 спасателей. К поискам людей привлечены два кинологических расчёта. Жильцы были эвакуированы. Их разместят здании в районной администрации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром газораспределение Ярославль», газовщики проводили техническое обслуживание газового оборудования квартиры, которая могла быть центром взрыва, в январе 2020 года. При этом специалисты не смогли осмотреть всё оборудование в этом доме.

В настоящий момент три подъезда дома отключены от газоснабжения, доступа к газу нет у 120 абонентов.

NEWS.ru писал, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает следственная группа.