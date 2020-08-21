В Ярославле после взрыва газа в панельном доме обрушились пять этажей

В результате взрыва газа в панельном десятиэтажном доме в Ярославле обрушились перекрытия с шестого по первый этаж. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.
Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этаж, повреждено десять квартир, — говорится в сообщении.
ЧП произошло на улице Батова. По предварительным данным, погибла женщина, пострадали четыре человека. В ГУ МЧС заявили, что под завалами может находиться ребёнок.
На месте взрыва работают более 100 спасателей. К поискам людей привлечены два кинологических расчёта. Жильцы были эвакуированы. Их разместят здании в районной администрации.
Как
В настоящий момент три подъезда дома отключены от газоснабжения, доступа к газу нет у 120 абонентов.
NEWS.ru писал, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает следственная группа.
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