В Японии не менее десяти кораблей пострадали из-за цунами

Минимум десять судов опрокинулись или затонули в результате резкого повышения уровня воды на японском острове Сикоку. Цунами ударило по побережью после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у берегов Тонга, сообщает телеканал NHK.

Точно известно, что затонули три судна, одно унесло в море, опрокинулся один рыбацкий баркас.

До этого цунами высотой около 1,2 м добралось до побережья островов Амами на юго-западе Японии. Власти страны предупреждают об угрозе цунами высотой до трёх метров. Из-за этого объявлена эвакуация не менее 230 тысяч жителей восьми префектур Японии.

Цунами образовались после извержения вулкана Хунга-Хаапай, что послужило поводом для беспокойства жителей не только Японии, но и Чили, США, Фиджи, Самоа, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее стало известно, что власти Чили распорядились закрыть пляжи в большинстве регионов страны из-за угрозы цунами. Был объявлен «красный» уровень тревоги для прибрежных районов регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос. Другие регионы страны, имеющие выход к Тихому океану, об угрозе «небольшого» цунами были предупреждены ранее.