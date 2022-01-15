В Чили объявили угрозу цунами из-за извержения вулкана у берегов Тонга

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Вооружённый мужчина захвати заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас. На месте происшествия работает спецназ, всех людей, находящихся в зоне действия силовиков, уводят от места происшествия. Подробности инцидента публикует местная полиция в Twitter.

Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют, — сообщается в официальном аккаунте силовиков. По сообщению местных СМИ, вооружённый мужчина взял в заложники...