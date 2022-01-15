В Чили объявили угрозу цунами из-за извержения вулкана у берегов Тонга

Власти Чили распорядились закрыть пляжи в большинстве регионов страны из-за угрозы цунами. Она возникла после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга, сообщает в Twitter Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.
Объявляется «красный» уровень тревоги для прибрежных районов регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос из-за цунами, — отмечается в сообщении.
Другие регионы страны, имеющие выход к Тихому океану, об угрозе «небольшого» цунами были предупреждены ранее.
Объявленный режим предосторожности — это превентивная мера, людей просят покинуть пляжи, бухты и прибрежную зону отдыха, — пояснили в управлении по ЧС.
Ранее стало известно, что на Курильских островах объявлена угроза цунами в связи с извержением подводного вулкана на архипелаге Тонга в Тихом океане. В экстренных службах заверили, что угрозы для территории России и её населения нет. Об угрозе цунами сообщило также главное метеорологическое управление Японии.