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В Чили объявили угрозу цунами из-за извержения вулкана у берегов Тонга

03:12, 16 января 2022
В Чили объявили угрозу цунами из-за извержения вулкана у берегов Тонга Фото: Gerken & Ernst/imageBROKER.com/Global Look Press
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Власти Чили распорядились закрыть пляжи в большинстве регионов страны из-за угрозы цунами. Она возникла после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга, сообщает в Twitter Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Объявляется «красный» уровень тревоги для прибрежных районов регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос из-за цунами, — отмечается в сообщении.

Другие регионы страны, имеющие выход к Тихому океану, об угрозе «небольшого» цунами были предупреждены ранее.

Объявленный режим предосторожности — это превентивная мера, людей просят покинуть пляжи, бухты и прибрежную зону отдыха, — пояснили в управлении по ЧС.

Ранее стало известно, что на Курильских островах объявлена угроза цунами в связи с извержением подводного вулкана на архипелаге Тонга в Тихом океане. В экстренных службах заверили, что угрозы для территории России и её населения нет. Об угрозе цунами сообщило также главное метеорологическое управление Японии.

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