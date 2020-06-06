В Якутске возбудили дело против матери, выбросившей младенца в мусорный бак

https://static.news.ru/photo/4e3c2a32-a898-11ea-ad53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Якутска возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая оставила младенца в мусорном баке. Ей инкриминируют попытку убийства.

Новорождённого мальчика обнаружили в контейнере 6 июня. Ребёнок был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Молодую женщину уже нашли, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. В отношении матери малыша избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее суд Челябинской области приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, убившего своего месячного сына. Как писал NEWS.ru, отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима.