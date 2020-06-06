В Якутске возбудили дело против матери, выбросившей младенца в мусорный бак

Правоохранительные органы Якутска возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая оставила младенца в мусорном баке. Ей инкриминируют попытку убийства.
Новорождённого мальчика обнаружили в контейнере 6 июня. Ребёнок был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Молодую женщину уже нашли,
Ранее суд Челябинской области приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, убившего своего месячного сына. Как писал NEWS.ru, отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима.
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