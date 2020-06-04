Житель Челябинска получил 16 лет колонии за убийство младенца

https://static.news.ru/photo/81b4d8a2-a666-11ea-974b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Челябинской области приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, убившего своего месячного сына. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

Инцидент произошёл в декабре 2019 года. Согласно материалам уголовного дела, мужчина, раздражённый плачем ребёнка, закрывал ему рот, сжимал шею, бил по голове, а затем с силой бросил на пол. В результате младенец скончался от тупой травмы головы. Во время избиения ребёнка отец находился в состоянии опьянения.

Вердикт суда в силу пока не вступил и может быть обжалован, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что суд назначил принудительное лечение жительнице Владивостока, выкинувшей из окна своего новорождённого ребёнка. Младенец родился в благополучной семье, но у матери отмечались признаки психического отклонения.