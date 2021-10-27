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В Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

21:45, 27 октября 2021
В Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Волгограде неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Полиция ведёт поиски нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в Ворошиловском районе города.

Неустановленный водитель, двигаясь по улице Морфлотская со стороны улицы Автозаводская в сторону улицы Просвещения, напротив дома № 47 по улице Морфлотская совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся, — сообщили в правоохранительных органах.

Ребёнка госпитализировали с травмой головы. Девочка сообщила, что сбившая её машина была чёрного цвета. Ведётся розыск водителя.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Калмыкии. Среди погибших есть один ребёнок.

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