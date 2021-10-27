В Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

В Волгограде неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Полиция ведёт поиски нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент
Неустановленный водитель, двигаясь по улице Морфлотская со стороны улицы Автозаводская в сторону улицы Просвещения, напротив дома № 47 по улице Морфлотская совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся, — сообщили в правоохранительных органах.
Ребёнка госпитализировали с травмой головы. Девочка сообщила, что сбившая её машина была чёрного цвета. Ведётся розыск водителя.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Калмыкии. Среди погибших есть один ребёнок.