В Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

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Дочь убитого в Москве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова Анастасия рассказала, что за несколько дней до его убийства отцу поступали угрозы. По её словам, от него требовали вернуть 600 млн рублей долга, сообщает РЕН ТВ.

Девушка сообщила, что её отцу звонила Елена Карелина. По данным издания «СоцИнформБюро», это руководитель ООО «Научно-производственное предприятие СпецАвиа». В разговоре речь могла идти о задолженности обанкротившегося банка. На момент краха...