В военном гарнизоне под Астраханью погиб человек из-за обрушения

https://static.news.ru/photo/c1cd5bee-92fb-11eb-a35b-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один человек погиб при обрушении кровли военного гарнизона под Астраханью, ещё один находится под завалами, двое пострадали. Об этом сообщают власти региона.
Инцидент произошёл на территории военного гарнизона в городе Ахтубинске Астраханской области. У одного из зданий обрушилась кровля.
Произошло обрушение здания. В результате один человек погиб, один в тяжёлом состоянии в реанимации, у одного травмы средней тяжести. Ещё один человек до сих пор находится под завалами, — цитирует сообщение властей района ТАСС.
Как писал NEWS.ru, 8 февраля пятиэтажный дом в Барнауле, в котором проживают порядка 200 человек, на сутки остался без отопления из-за обрушения крыши. В трёхподъездном здании по адресу: Тимуровская, 19, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения оценили в 144 квадратных метра. В результате ЧП нарушилась работа верхней разводки системы отопления.