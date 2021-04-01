В военном гарнизоне под Астраханью погиб человек из-за обрушения

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Медики не обнаружили алкоголь в крови блогера Эдварда Била, который, вероятно, спровоцировал ДТП с пятью машинами на Смоленской площади в Москве.

Блогер был доставлен в следственный отдел УВД по ЦАО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД сообщили, что предполагаемым виновником ДТП был не собственник машины, сообщает РИА Новости. Источник...