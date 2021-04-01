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Происшествия

В военном гарнизоне под Астраханью погиб человек из-за обрушения

17:41, 01 апреля 2021 76
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб при обрушении кровли военного гарнизона под Астраханью, ещё один находится под завалами, двое пострадали. Об этом сообщают власти региона.

Инцидент произошёл на территории военного гарнизона в городе Ахтубинске Астраханской области. У одного из зданий обрушилась кровля.

Произошло обрушение здания. В результате один человек погиб, один в тяжёлом состоянии в реанимации, у одного травмы средней тяжести. Ещё один человек до сих пор находится под завалами, — цитирует сообщение властей района ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 8 февраля пятиэтажный дом в Барнауле, в котором проживают порядка 200 человек, на сутки остался без отопления из-за обрушения крыши. В трёхподъездном здании по адресу: Тимуровская, 19, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения оценили в 144 квадратных метра. В результате ЧП нарушилась работа верхней разводки системы отопления.

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