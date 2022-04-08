В Усинске загорелся торговый центр, расположенный в многоэтажном доме

Пожар начался в торговом центре «Северное сияние» в городе Усинске в Коми. Торговые залы находятся на первом этаже многоэтажного жилого дома, жильцов которого эвакуируют, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС. Отмечается, что о возгорании в доме по улице Нефтяников, 50, стало известно в 03:45 мск.

Горит помещение ТЦ «Северное сияние» на площади, предварительно, 200 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома. Незамедлительно пожарные приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей, — сказали в ГУ МЧС.

К тушению пожара привлечены более 40 человек и 16 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 7 апреля пожар произошёл в частном доме в посёлке Низовка, расположенном в Новосибирской области, в результате погибли двое детей. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.