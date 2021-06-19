В Уфе экстренно сел самолёт со 188 пассажирами

https://static.news.ru/photo/c3a53680-d1ee-11eb-a304-96000091f725_660.jpg Фото: nordwindairlines.ru/via Global Look Press

В Уфе совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Челябинска в Симферополь. На его борту находились 188 пассажиров, сообщает MK.RU.

Инцидент произошёл с авиалайнером компании «Северный ветер». Посадка проходила в штатном режиме, без объявления сигнала тревоги. Никто из пассажиров не пострадал.

Причиной посадки стала неисправность бортового компьютера. После того, как она была устранена, самолёт вылетел в пункт назначения.

Днём ранее в Уфе аварийно сел самолёт Boeing 767 авиакомпании Azur Air. При этом у него загорелась стойка шасси. Огонь удалось потушить силами работников аэропорта. Предполагается, что к возгоранию мог привести перегрев тормозной системы. На борту самолёта находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.