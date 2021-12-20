В Удмуртии подросток напал с ножом на врача по требованию отца

Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении ранее судимого 44-летнего жителя Ижевска. Разбирательство началось после того, как мужчина заставил своего 12-летнего сына напасть с ножом на врача, сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у сына. После этого мужчина устроил конфликт с заведующим отделением из-за несогласия с порядком сдачи медицинских анализов и потребовал от сына ударить врача ножом. Тот нанёс медику три ножевых ранения в спину и живот, после чего был задержан медперсоналом больницы. Врач госпитализирован.

Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, — сказано в сообщении.

Ранее продюсер Мурад Оганесян напал с ножом на врача стоматологической клиники в Ясном проезде в Москве. Стоматолог был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позже нападавший сам явился в отдел полиции и заявил, что причиной стал не устроивший его результат лечения зубов. Он был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Впоследствии стало известно, что 41-летний потерпевший скончался в больнице, поэтому в дальнейшем действия напавшего будут квалифицироваться как убийство.