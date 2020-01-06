https://static.news.ru/photo/f743d904-3093-11ea-80b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе МВД по Тюменской области сообщили, что водитель автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком под Тобольском, задержан.

Водитель 1985 года рождения задержан, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что автобус совершал заказную перевозку. Все необходимые разрешения у водителя имелись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области. Ещё пять человек пострадали.