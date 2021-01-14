В Тюменской области медик прошёл 27 километров по морозу и умер

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Фельдшер из Тюменской области погиб, пешком отправившись по приказу руководства в деревню за 50 километров за забытыми на вызове медицинскими приборами. По пути его насмерть сбила машина.

Трагический инцидент произошёл под Нижней Тавдой 18 декабря.

Незадолго до этого 39-летний Каир Кожахметов оставил у пациента тонометр и пульсоксиметр. Главная медсестра отчитала его, заставив вернуться и забрать оборудование. Служебный автомобиль фельдшеру не дали, а денег на автобус у мужчины не оказалось. По словам знакомых, у него «ни рубля до зарплаты не осталось», пишет МК.ru.

В итоге фельдшер отправился по заснеженной дороге пешком. Он успел пройти 27 километров.

Наверное, пока он шёл, замёрз, плохо соображал, что происходит. Может, поэтому не заметил машину, — предположила бывшая участковая медсестра Ольга Тунгулина, сделавшая эту историю достоянием общественности.

После её публикации в социальных сетях старшая медсестра и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) подали заявление в полицию о клевете. Коллеги отказались публично поддержать бывшую коллегу. Тунгулина уверена, что их запугали на работе. Сама же она уволилась за две недели до происшествия. По её словам, не выдержала жёсткого обращения со стороны старшей медсестры.

Руководство больницы отрицает причастность к инциденту. Заведующий ФАП Олег Фалалеев утверждает, что, наоборот, уговаривал фельдшера никуда не ехать самому, так как инструменты потом могла забрать другая смена, однако тот всё равно решил идти.

Я не могу понять, почему Кайрат (так Каира Кожахметова называли коллеги. — NEWS.ru) так поступил. Мы ведь в тот день, когда он пошел, планировали сами туда заехать и забрать оборудование. Но хозяев дома не оказалось, — рассказал Фалалеев.

По информации издания, старшая медсестра продолжает работать в больнице. Забытое медоборудование было возвращено в учреждение через несколько дней.

Рассказавшая о трагическом инциденте медсестра планирует искать новую работу в региональном центре. По её словам, она жалеет, что рассказала об этой истории: правды не добилась, но оказалась под угрозой уголовного преследования.

Ранее в Новосибирске, как писал NEWS.ru, водитель сбил пешехода, но вместо того чтобы вызвать полицию и скорую, он положил его в багажник и отвёз на городское кладбище, где и оставил умирать в снегу. Тело погибшего было обнаружено сутки спустя.