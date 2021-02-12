Здание ТЦ обрушилось подмосковном Щёлково

https://static.news.ru/photo/b82880ea-6ddb-11eb-bc53-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/mchs_official

В подмосковном городе Щёлково произошло обрушение в торговом центре. Под завалами могут находиться люди — работники и посетители.

Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram. Инцидент произошёл на Центральной улице. По некоторым данным, пострадало одно из зданий ТЦ. Очевидцы сообщают о частичном обрушении конструкций. В настоящее время на месте работают спасатели и скорая помощь.

По данным ТАСС, информация об обрушении в ТЦ не соответствует действительности. По сведениям агентства, под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Никто не пострадал, всех людей эвакуировали.

Ранее похожий случай произошёл в Калужской области. Там обрушилась крыша в одноэтажном здании бывшего автокомбината в Людиново. Под завалами, предположительно, могут находиться люди. Ведутся работы по их поиску.

Как писал NEWS.ru, несколько военнослужащих пострадали в Можайском районе Московской области при обрушении навеса в дислоцированной там воинской части. По одной из версий, 27 января из-за большого скопления снега рухнула кровля в курилке автопарка. В пресс-службе Западного военного округа сообщили о четверых пострадавших — военнослужащих по контракту, которые получили незначительные ушибы и ссадины. Там утверждают, что угрозы жизни и здоровью военнослужащих нет.