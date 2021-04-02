В Стамбуле во время перестрелки погиб россиянин

https://static.news.ru/photo/2d445e54-93ab-11eb-8695-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/SEDAT SUNA/ТАСС

Перестрелка между двумя группами людей произошла в Стамбуле. В ней погибли два человека, в том числе уроженец Чечни.

Перестрелка произошла в стамбульском районе Башакшехир. Погибли два человека — азербайджанец и гражданин России чеченского происхождения, трое чеченцев задержаны, — рассказал источник в полиции журналистам РИА Новости.

По его словам, кроме чеченцев и азербайджанцев в вооружённом конфликте участвовали граждане Грузии и Сирии. Причиной перестрелки стали долги.

Ранее несколько человек погибли в результате стрельбы в США. Инцидент произошёл в городе Ориндж штата Калифорния. На место инцидента выехали силовики, которые обнаружили погибших и пострадавших.

Как писал NEWS.ru, 27 марта в Вирджинии на главном городском пляже одного из самых популярных курортных центров произошла стрельба. В ней пострадали восемь человек, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии. Один из участников вооружённого конфликта был застрелен сотрудником полиции, который прибыл на место происшествия. Ещё один человек погиб, он не принимал участие в конфликте.