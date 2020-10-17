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В США мужчина с помощью двухметрового жезла спалил полицейское авто

19:28, 17 октября 2020 10
Фото: Alexandra Schuler/Global Look Press

37-летний американец совершил поджог патрульной машины полиции Соединённых Штатов. Инцидент с разгуливающим с двухметровой палкой, обмотанной горящей паклей, попал на запись видеорегистратора в автомобиле правоохранителей.

Стражи порядка ответили на действия мужчины ответным огнём. Злоумышленнику удалось выжить и скрыться. Один из полицейских при этом получил ожоги и попал в больницу. Пиромана позже удалось задержать, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее на Урале полицейские скрутили и увезли девушку из-за медицинской маски.

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