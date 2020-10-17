В США мужчина с помощью двухметрового жезла спалил полицейское авто

https://static.news.ru/photo/2e7ae73e-1098-11eb-947e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandra Schuler/Global Look Press

37-летний американец совершил поджог патрульной машины полиции Соединённых Штатов. Инцидент с разгуливающим с двухметровой палкой, обмотанной горящей паклей, попал на запись видеорегистратора в автомобиле правоохранителей.

Стражи порядка ответили на действия мужчины ответным огнём. Злоумышленнику удалось выжить и скрыться. Один из полицейских при этом получил ожоги и попал в больницу. Пиромана позже удалось задержать , передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее на Урале полицейские скрутили и увезли девушку из-за медицинской маски.