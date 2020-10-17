В США мужчина с помощью двухметрового жезла спалил полицейское авто

37-летний американец совершил поджог патрульной машины полиции Соединённых Штатов. Инцидент с разгуливающим с двухметровой палкой, обмотанной горящей паклей, попал на запись видеорегистратора в автомобиле правоохранителей.
Стражи порядка ответили на действия мужчины ответным огнём. Злоумышленнику удалось выжить и скрыться. Один из полицейских при этом получил ожоги и попал в больницу. Пиромана позже удалось
Как писал NEWS.ru, ранее на Урале полицейские скрутили и увезли девушку из-за медицинской маски.