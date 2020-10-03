В СПЧ назвали циничными слова следователей о самоубийстве журналистки

https://static.news.ru/photo/20403312-059a-11eb-a2f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совете по правам человека назвали «верхом цинизма» заявление нижегородского управления СК о том, что обыски в квартире журналистки Ирины Славиной не могли подтолкнуть её к самоубийству. Накануне главред KozaPress покончила с собой у здания местного главка МВД, написав в Facebook «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности является заявление нижегородского Следственного комитета в первые же часы после гибели Славиной о том, что обыск в 6 утра, сопряженный, со слов Славиной и её семьи, с унижением человеческого и профессионального достоинства, лишением её и её семьи личных вещей, не мог подтолкнуть её к страшному решению, так как журналистка проходила по делу лишь свидетелем, — говорится в обращении комиссии по свободе информации СПЧ, опубликованном на сайте совета.

Обыск проходил в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбуждённого против одного из жителей города. В заявлении СПЧ отмечается, что случившееся должен расследовать федеральный Следственный комитет, Совет просит генпрокурора Игоря Краснова взять дело под личный контроль:

Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне её гибели, в том числе по наличию в действиях силовиков составов по ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий», а также по ст. 110 УК «Доведение до самоубийства».

Славина покончила с собой у здания МВД Нижнего Новгорода днём 2 сентября. Она была основательницей и единственной журналисткой издания КоzaPress.

На независимый ресурс более пяти раз подавали в суд. Саму Славину за последние два года штрафовали несколько раз по различным поводам. Например, этим летом на неё составили протокол о распространении ложной информации за статью о том, что глава академии самбо в Кстове заболел COVID-19. Впоследствии выяснилось, что его анализы на коронавирус были положительными. Друзья и коллеги Славиной описывают её как человека, который не боялся говорить правду и постоянно боролся за это, находясь под непрерывным прессингом со стороны властей.

Ранее Ксения Собчак назвала «реальных виновников» самоубийства Славиной. Она отметила, что со стороны журналистки делать виноватой в своём шаге целую страну неправильно, а реальные виновники — «кровожадные костюмы в кабинетах», писал NEWS.ru.