В соцсетях очевидцы сообщили о взрыве в Севастополе

Фото: Shutterstock

Севастополь, Крым

Пользователи социальных сетей заявили о взрыве в Севастополе, сообщения местных жителей и фотографии происшествия публикует Telegram-канал «ЧП / Севастополь». Некоторые сообщили, что после прогремевшего сильного взрыва видели пролетающий в небе самолет.

<...> Взрыв был минут пять назад, аж окна затряслись, после пролетел самолет, — сообщил местный житель.

<...> Сработали сигнализации у машин во дворе, очень мощный взрыв. И взрыв, и звук самолета..., — отметил другой.

Однако среди очевидцев были и те, кто не слышал прогремевших в городе взрывов.

Я нахожусь возле океана в Камышах [микрорайон Севастополя — прим. NEWS.RU], ничего не слышала. Все спокойно и тихо, — написал другая пользовательница соцсетей.

Ранее советник главы республики Крым Олег Крючков прокомментировал слухи о запрете на въезд или выезд из региона. Крючков заявил, что на территории региона не вводились ограничения на въезд или выезд и назвал информацию об этом «вбросами со стороны Украины».