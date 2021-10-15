В СИЗО напали на калининградского врача, обвинённого в смерти младенца

Сокамерницы в московском СИЗО напали на калининградского врача Елену Белую, обвиняемую в смерти младенца. Подсудимая написала жалобу в администрацию изолятора. Об этом сообщил ТАСС адвокат предполагаемой соучастницы Белой Элины Сушкевич.

Адвокат Камиль Бабасов уточнил , что сокамерницы Белой «проявили агрессию» по отношению к ней: насколько сильно пострадала Белая, адвокат не уточнил. Вторая подсудимая Элина Сушкевич ранее по собственному желанию была помещена в одиночную камеру, но сейчас находится в камере с тремя другими заключёнными.

У неё ещё трое сокамерниц. <...> На них не жалуется, агрессии к ней не проявляют, — сказал Бабасов.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. При этом присяжные ранее оправдали калининградских медиков.