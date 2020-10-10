В школе — детском саду в Белгородской области обрушился пол

Частичное обрушение пола произошло в двух кабинетах школы — детского сада в посёлке Яковлево Белгородской области. Инцидент произошёл во внеучебное время, пострадавших нет.
О происшествии сообщила администрация Яковлевского городского округа,
Здание школы — детского сада 2018 года постройки находится на гарантии. Подрядчик уже приступил к ремонту, ожидается, что восстановительные работы завершатся в течение трёх недель. Учреждение продолжает работать в штатном режиме. Правоохранительные органы по факту происшествия начали проверку.
Ранее NEWS.ru сообщал о массовом отравлении в детских садах Дагестана. 9 октября в больницы доставили 42 ребёнка. Глава республиканского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию под личный контроль. По его заданию в детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи.
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