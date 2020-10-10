В школе — детском саду в Белгородской области обрушился пол

https://static.news.ru/photo/c7a9459e-0bc1-11eb-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частичное обрушение пола произошло в двух кабинетах школы — детского сада в посёлке Яковлево Белгородской области. Инцидент произошёл во внеучебное время, пострадавших нет.

О происшествии сообщила администрация Яковлевского городского округа, передаёт ТАСС. Там подтвердили, что в момент обрушения в кабинетах не было детей и педагогов.

Здание школы — детского сада 2018 года постройки находится на гарантии. Подрядчик уже приступил к ремонту, ожидается, что восстановительные работы завершатся в течение трёх недель. Учреждение продолжает работать в штатном режиме. Правоохранительные органы по факту происшествия начали проверку.

Ранее NEWS.ru сообщал о массовом отравлении в детских садах Дагестана. 9 октября в больницы доставили 42 ребёнка. Глава республиканского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию под личный контроль. По его заданию в детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи.