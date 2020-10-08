Число госпитализированных в Дагестане детей возросло до 42

https://static.news.ru/photo/c9a3a6a8-0a10-11eb-bf5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество детей, попавших в больницу с признаками отравления в Махачкале, увеличилось до 42. Ранее было известно о 16 госпитализированных.

За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребёнка, — сообщается на сайте Минздрава Дагестана.

Большинство госпитализированных (36) — воспитанники детских садов. дошкольники. Ещё двое — дети, не посещающие дошкольные образовательные учреждения, и четверо — учащиеся школ. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести. Медпомощь им оказывается в полном объёме.

Глава ведомств Джамалудин Гаджиибрагимов взял под личный контроль ситуацию с отравлением детей. По его заданию в детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи. Они проведут осмотр детей для выявления новых случаев отравления.

Следуправление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту массового отравления детей по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Допрашиваются должностные лица, в обязанности которых входит контроль за хозяйственным обслуживанием, техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов. Ход расследования взят руководством ведомства на особый контроль.

Ранее NEWS.ru писал, что в Находке десять детей отравились в местной гостинице. Все они были госпитализированы. По факту инцидента проводится проверка.