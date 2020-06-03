В Сети появилось видео нападения на магазин, приведшего к убийству уральца

В Интернете опубликовано видео, на котором 27-летний Владимир Таушанков угрожает ножом охранникам строительного магазина в Екатеринбурге. Позже мужчину застрелят при задержании сотрудники СОБРа.
Ролик
Об этом инциденте ранее писал NEWS.ru. После нападения на магазин Таушанков заперся у себя в квартире и отказывался пускать полицию. Позже в квартиру смог попасть отец мужчины, при этом Таушанков якобы прыснул в глаза полицейскому газовым баллончиком. На место прибыли бойцы СОБРа. При штурме квартиры они застрелили Таушанкова.
Прокуратура Свердловской области проведёт проверку действий спецназовцев, которые застрелили подозреваемого в краже обоев.
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