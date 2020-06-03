В Сети появилось видео нападения на магазин, приведшего к убийству уральца

https://static.news.ru/photo/f4fcbf94-a596-11ea-b7f9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Таушанков Фото: e1.ru

В Интернете опубликовано видео, на котором 27-летний Владимир Таушанков угрожает ножом охранникам строительного магазина в Екатеринбурге. Позже мужчину застрелят при задержании сотрудники СОБРа.

Ролик опубликован порталом URA.RU. На кадрах видно, как мужчина заходит в магазин, затем выходит из него с несколькими рулонами обоев. Охрана магазина пытается остановить его, начинается драка, в ходе которой Таушанков достаёт нож и угрожает им своим противникам.

Об этом инциденте ранее писал NEWS.ru. После нападения на магазин Таушанков заперся у себя в квартире и отказывался пускать полицию. Позже в квартиру смог попасть отец мужчины, при этом Таушанков якобы прыснул в глаза полицейскому газовым баллончиком. На место прибыли бойцы СОБРа. При штурме квартиры они застрелили Таушанкова.

Прокуратура Свердловской области проведёт проверку действий спецназовцев, которые застрелили подозреваемого в краже обоев.