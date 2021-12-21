В Сети появились кадры начала пожара в гипермаркете Томска

В Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент возгорания в гипермаркете «Лента» в Томске. Кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новости. На них видно, что огонь вспыхнул в непродовольственном отделе, рядом со стеллажом с ёлочными украшениями. Ролик сопровождается голосом из громкоговорителя, который просит посетителей и сотрудников покинуть здание магазина.

Ранее сообщалось, что из горящего гипермаркета эвакуировали около 200 человек. Некоторые сотрудники выбежали из магазина без верхней одежды, они согревались в машинах экстренных служб. На месте работает спецтехника и личный состав МЧС, сотрудники ППС и бригады скорой помощи.

Инцидент произошёл в гипермаркете по улице Елизаровых, 13 около 15:00 по местному времени 21 декабря. В районе зафиксирован резкий запах дыма, а на улице, где произошло возгорание, образовалась автомобильная пробка. Торговые площади магазина превышают шесть тысяч квадратных метров, пропускная способность — 3,5 тысячи человек в сутки, парковка около здания вмещает 400 авто.