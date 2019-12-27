https://static.news.ru/photo/1cc80604-28de-11ea-97ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Аткарском районе Саратовской области произошло крупное ДТП, в результате которого погибли три человека.

Daewoo Nexia столкнулась с «Газелью». Оба автомобиля сгорели. На месте происшествия погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля: дедушка, бабушка и их пятилетний внук. Другой водитель выжил. Ему оказывается медицинская помощь, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, очевидцы опубликовали видео, на котором запечатлено место аварии с рейсовым автобусом на трассе в Липецкой области. Ролик появился на YouTube-канале «Липецкмедиа».