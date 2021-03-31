В Росгвардии озвучили предварительную причину пожара в Мытищах

https://static.news.ru/photo/4fab79e8-925f-11eb-a2b7-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Газета Неделя в округе. Мытищи/vk.com

Граната или другое взрывное устройство могли стать причиной пожара в коттедже устроившего стрельбу по силовикам пенсионера из Мытищ. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По словам Грибакина, предположительно, сработала граната или взрывное устройство, которые кидал мужчина, поскольку никакая артиллерия или тяжёлые гранатомёты не применялись.

Были светошумовые устройства, чтобы отвлечь его внимание. Предстоит выяснить причину пожара, отчего произошло возгорание. По одной из версий, сработала либо граната, либо взрывное устройство, которое находилось у него, в том числе на чердаке, — рассказал Грибакин в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель Росгвардии отметил, что мужчина бросил порядка 20 гранат или взрывных устройств, дома у него также был найден значительный арсенал подобных средств.

Инцидент в Мытищах произошёл во вторник, 30 марта. Полиция приехала к частному дому в посёлке Вешки, отрабатывая версию о причастности хозяина дома к незаконному обороту оружия.

По данным Следственного комитета, в качестве реакции на происходящее мужчина забаррикадировался в своём доме и открыл стрельбу по силовикам. Ближе к вечеру сотрудники СОБРа и ОМОНа решились на штурм здания. В дальнейшем начался сильный пожар, обстоятельства его возникновения предстоит установить следствию.

Согласно предварительным данным, стрелок-пенсионер, предположительно, погиб в огне, укрывшись от силовиков на чердаке дома, писал NEWS.ru.