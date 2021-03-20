Взрыв унёс жизнь человека на юго-востоке Ирана

https://static.news.ru/photo/9541a716-8a2b-11eb-ac55-96000091f725_660.jpg Фото: alghad.tv

На территории города Сераван на юго-востоке Ирана в воскресенье, 21 марта, произошёл взрыв. В результате погиб один человек. Ещё трое пострадали. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на заявление представителей Корпуса стражей Исламской революции.

Город Сераван находится в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Утром 21 марта на одной из площадей произошёл взрыв. В результате один человек погиб, ещё трое пострадали.

Как рассказали в Корпусе стражей Исламской революции, в произошедшем виновны террористы. Название террористической группировки, члены которой совершили атаку в Сераване, не разглашается, пишет агентство Mehr.

Как передавал NEWS.ru, накануне на складе автомобильных аккумуляторов в городе Эль-Баб северного пригорода сирийского Алеппо прогремел взрыв. В результате ЧП погиб один человек.

Ранее в этом же городе взорвался заминированный автомобиль, спровоцировав сильный пожар. В результате этого происшествия были ранены несколько человек.