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Происшествия

В результате затопления лайнера у берегов Японии погибли 10 человек

11:54, 24 апреля 2022
В результате затопления лайнера у берегов Японии погибли 10 человек
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Власти Японии подтвердили гибель 10 человек в результате крушения круизного судна KAZU 1. Их тела обнаружили у берегов северного острова Хоккайдо, передаёт телеканал NHK.

Ранее стало известно, что круизный лайнер на севере Японии подал сигнал о затоплении. На борту находились 26 человек и экипаж. Японское управление безопасности на море направило к месту инцидента патрульные суда и самолёт, однако они не могут обнаружить судно.

Ранее у побережья Мадагаскара потерпело крушение грузовое судно. в результате инцидента погибли 17 человек и ещё 60 пропали без вести. Часть экипажа удалось спасти.

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