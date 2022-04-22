В результате затопления лайнера у берегов Японии погибли 10 человек

Власти Японии подтвердили гибель 10 человек в результате крушения круизного судна KAZU 1. Их тела обнаружили у берегов северного острова Хоккайдо, передаёт телеканал NHK.

Ранее стало известно, что круизный лайнер на севере Японии подал сигнал о затоплении. На борту находились 26 человек и экипаж. Японское управление безопасности на море направило к месту инцидента патрульные суда и самолёт, однако они не могут обнаружить судно.

Ранее у побережья Мадагаскара потерпело крушение грузовое судно. в результате инцидента погибли 17 человек и ещё 60 пропали без вести. Часть экипажа удалось спасти.