Ефрейтор случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир» в Пскове

https://static.news.ru/photo/785396fe-46d9-11eb-8a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

19-летний военный обслуживал военную машину на территории военной части в Пскове и случайно произвёл два выстрела в воздух из боевой машины десанта БМД-4.

Одна из болванок — боеприпас без взрывчатого вещества — попала в крышу торгового центра и приземлилась на втором этаже, в магазине «Детский мир». По счастливой случайности никто не пострадал. Из торгового центра эвакуировали около 300 человек, сообщает Telegram-канал Baza.

Как писал NEWS.ru, в Свердловской области контрактник случайно убил товарища. Инцидент произошёл из-за того, что военный грубо нарушил технику безопасности и ранил впереди стоящего сослуживца.

На Украине военный избил и поджёг своего товарища. Пострадавшего доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами. Что послужило причиной конфликта, неизвестно. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения уставных отношений между военнослужащими. Агрессору грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее житель Озёрского района Калининградской области расстрелял знакомого во время охоты. Мужчина принял своего приятеля за животное. Оказалось, что охотник без предупреждения покинул свою позицию. Стрелку может грозить до двух лет лишения свободы, если уголовное дело возбудят.