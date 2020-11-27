На Украине военнослужащий поджёг сослуживца

https://static.news.ru/photo/9a301086-30ea-11eb-82a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украинский военный избил и поджёг сослуживца. Злоумышленник задержан, сообщили в офисе генпрокурора.

Инцидент произошёл в Донецкой области. По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанёс телесные повреждения своему сослуживцу и ограбил его.

Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджёг, а также завладел денежными средствами, — цитирует сообщение РИА Новости.

В офисе генпрокурора добавили, что пострадавшего солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами правой нижней конечности.

Возбуждено дело по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчинённости, а также разбоя. Наказанием за это может стать до семи лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, суд продлил до 26 октября 2020 года срок содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову. Его обвиняют в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.

По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. Срочнику может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.