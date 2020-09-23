Суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев Шамсутдинову

https://static.news.ru/photo/19cde61a-fe37-11ea-9241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд продлил до 26 октября 2020 года срок содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову. Его обвиняют в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, рассказал адвокат подозреваемого Равиль Тугушев.

Срок ареста продлили до 26 октября, — цитирует юриста РИА Новости.

До этого срок содержания фигуранта под стражей продлевался до 25 сентября. Накануне Шамсутдинов признал свою вину. Солдат также подробно рассказал об обстоятельствах происшествия. Кроме того, во время предварительного следствия обвиняемому была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Специалисты заключили, что Шамсутдинов не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать опасность своих действий.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения было направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. Срочнику может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.