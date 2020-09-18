В Свердловской области контрактник случайно расстрелял товарища

https://static.news.ru/photo/4b4988f2-f9c8-11ea-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Земляниченко/NEWS.ru

Из-за неосторожного обращения с оружием погиб солдат, которого случайно застрелил сослуживец. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что трагедия произошла в Свердловской области.

Военнослужащий по контракту, по предварительным данным, грубо нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако спасти его жизнь не удалось, — приводит сообщение пресс-службы ЦВО ТАСС.

Сейчас командование Еланского гарнизона вместе с полицейскими проводит проверку.

Между тем с другой кровавой расправы в армии прошёл почти год. В октябре 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. От его рук погибли восемь человек, двое получили ранения. По версии защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. Срочнику может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, в пятницу стало известно, что дело солдата Шамсутдинова рассмотрит коллегия присяжных.