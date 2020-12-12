СК РФ: мужчина случайно убил знакомого во время охоты под Калининградом

https://static.news.ru/photo/03a011ca-3df1-11eb-8cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: kld.sledcom.ru

Следственные органы в Калининградской области выясняют обстоятельства гибели жителя Озёрского района во время охоты. По предварительным данным, его по ошибке застрелил знакомый, рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК РФ Наталья Гацко 14 декабря.

По её словам, ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы. Точную причину гибели 37-летнего потерпевшего установят после проведения соответствующих экспертиз, передаёт РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

По предварительным данным, во время охоты в районе поселка Жучково Озёрского района 37-летний охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное. Подойдя ближе, охотник увидел, что ранил своего приятеля, который без предупреждения других участников покинул свою позицию. Спустя непродолжительное время мужчина скончался, — отметили в СК.

Накануне житель города Элирия (штат Огайо, США) случайно застрелил во время охоты сына, приняв его за оленя. Против него не выдвинули обвинений, поскольку убийство произошло по вине молодого человека, нарушившего правила безопасности.

Как писал NEWS.ru, жертвой трагической случайности во время охоты стал замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе башкирского ГУ МЧС Ренат Абдульманов. Находясь на охоте в Куюргазинском районе вблизи населённого пункта Красный Восток, он получил пулевое ранение в плечо. По дороге в больницу от полученных травм скончался.