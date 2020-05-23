Происшествия

В Приморье подросток угнал машину отца и попал в аварию

08:54, 24 мая 2020 25
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тринадцатилетний подросток угнал автомобиль своего отца в Приморье и уехал кататься с друзьями. В результате он попал в ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. Авария произошла на автодороге Дальнегорск — Краснореченский.

В районе 14-го километра водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, — сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

В ДТП ушибы и ссадины получили трое подростков, одна девочка в возрасте шести лет была госпитализирована в медучреждение.

Ранее NEWS.ru писал, что в австралийском Перте 14-летний подросток угнал машину и врезался на ней в автомобиль Lamborghini, стоимость которого равна примерно 200 тысячам долларов.

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