В Приморье подросток угнал машину отца и попал в аварию

https://static.news.ru/photo/1ab77fb4-9d84-11ea-ba52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тринадцатилетний подросток угнал автомобиль своего отца в Приморье и уехал кататься с друзьями. В результате он попал в ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. Авария произошла на автодороге Дальнегорск — Краснореченский.

В районе 14-го километра водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, — сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

В ДТП ушибы и ссадины получили трое подростков, одна девочка в возрасте шести лет была госпитализирована в медучреждение.

Ранее NEWS.ru писал, что в австралийском Перте 14-летний подросток угнал машину и врезался на ней в автомобиль Lamborghini, стоимость которого равна примерно 200 тысячам долларов.