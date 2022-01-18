В посольстве сообщили о состоянии пострадавшей в Доминикане россиянки

Туристка из России, пострадавшая в результате ДТП с автобусом в Доминикане, останется под наблюдением врачей ещё на один день. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве. Женщина получила перелом ребра.

Россиянку из больницы пока не выписали. На всякий случай оставили ещё на один день на обсервации, но с ней всё хорошо — ходит, разговаривает, шутит. У неё перелом ребра, завтра на выписку, — рассказал руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

В Доминикане в результате аварии пострадали шестеро российских туристов, в том числе несовершеннолетний. Экскурсионный автобус 18 января попал в ДТП с двумя рейсовыми автобусами. У всех пострадавших были выявлены лёгкие травмы, одну женщину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что за последние два туристических сезона около 1,5 тысячи российских путешественников заболели COVID-19 на турецких курортах. Из них скончались 40 человек.