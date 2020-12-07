В подмосковной школе обрушился потолок

https://static.news.ru/photo/7e8d3bf8-388b-11eb-8c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из общеобразовательных школ на территории подмосковного города Орехово-Зуево в понедельник, 7 декабря, обрушился потолок. Об этом журналистам сообщил информированный в региональных экстренных службах.

Исходя из приведённых сведений, ЧП произошло в орехово-зуевской школе № 11. В учебном заведении обрушился потолок — упали две подвесные панели. На момент обрушения в школе находились как ученики, так и педагоги. Однако в результате ЧП никто из них не пострадал.

В настоящее время все последствия обрушения устранены. Подвесные панели потолка вставлены на прежнее место, — приводит ТАСС сообщение источника.

Как ранее передавал NEWS.ru, семеро учеников одной из гимназий Новосибирска обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой.

По факту инцидента местные власти начали проверки. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Сергея Федорчука, пока нарушений не выявлено.