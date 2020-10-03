В Подмосковье погиб водитель, врезавшись в стену храма

https://static.news.ru/photo/acc7b1ca-064e-11eb-8cdb-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель на Mercedes въехал в стену храма в посёлке Мещерино Ленинского городского округа Московской области. В результате ДТП автомобиль загорелся, его водитель погиб, а трое пассажиров, в том числе ребёнок, были госпитализированы с в тяжёлом состоянии.

Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на препятствие — каменную стену. В результате происшествия он скончался на месте, трое пассажиров пострадали, среди них один несовершеннолетний, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла вечером 3 октября, пострадавшие до сих пор находятся в тяжёлом состоянии. По факту этого ДТП проводится проверка.

Как писал NEWS.ru, на трассе М4 «Дон» под Воронежем фура, перевозившая бытовую химию, перевернулась в результате заноса. Машина развила скорость выше положенной нормы и прицеп занесло. Весь перевозимый груз оказался на проезжей части. Водитель снёс столб и ограждение дороги, вылетел через лобовое стекло и чудом остался жив. Отделался лишь шоком и царапинами. После аварии дальнобойщик испугался, что его заставят компенсировать стоимость уничтоженного груза. В панике он попытался наложить на себя руки. Мужчину спасли проезжавшие мимо водители. В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.