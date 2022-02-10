В Подмосковье нашли мёртвым пропавшего главврача местной больницы

Тело пропавшего главврача Обуховской больницы Вадима Евдокимова обнаружили в реке Клязьме недалеко от его дома в Московской области, передаёт Telegram-канал SHOT. Предположительно, причиной смерти могло стать самоубийство из-за проблем на работе. 59-летний мужчина ушёл из дома утром 6 февраля и не вернулся.

По данным Telegram-канала, волонтёры обнаружили в лесу следы, ведущие к реке. Прибывшие на место водолазы нашли тело.

Евдокимов руководил больницей более 15 лет. Коллеги характеризуют его положительно, но подчёркивают, что все проблемы врач пропускал через себя. Например, недавно в учреждении во время ремонта пропала мебель, и материально ответственного доктора это сильно расстроило, хотя оплачивать пропажу его не обязали.

Ранее сообщалось, что спасатели достали со дна Москвы-реки квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. 70-летний мужчина уехал кататься на квадроцикле 5 февраля и не вернулся. Позднее у села Козино были обнаружены следы транспортного средства, ведущие к реке.