16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Петербурге задержали следователя по подозрению в крупной взятке

13:11, 20 октября 2020
Фото: pixabay.com

Следователь МВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ст. 290 УК РФ).

Сотрудник МВД участвовала в расследовании экономического преступления. Деньги в сумме 3,5 млн рублей ей были выплачены за обещание помочь одному из фигурантов избежать привлечения к уголовной ответственности, сообщают «Невские новости». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал, что оперативники ФСБ задержали в Красноярске судью Сергея Тупеко при получении взятки в размере 1,2 млн рублей за смягчение приговора подсудимому по делу о незаконном обороте наркотиков. В отношении судьи возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео