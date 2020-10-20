В Петербурге задержали следователя по подозрению в крупной взятке

Следователь МВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ст. 290 УК РФ).
Сотрудник МВД участвовала в расследовании экономического преступления. Деньги в сумме 3,5 млн рублей ей были выплачены за обещание помочь одному из фигурантов избежать привлечения к уголовной ответственности,
Ранее NEWS.ru писал, что оперативники ФСБ задержали в Красноярске судью Сергея Тупеко при получении взятки в размере 1,2 млн рублей за смягчение приговора подсудимому по делу о незаконном обороте наркотиков. В отношении судьи возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.