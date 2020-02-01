В Петербурге полицейские задержали 7 активистов, устроивших народный сход в защиту Конституции.
Как
Спустя полчаса после начала акции полиция задержала четырёх человек из-за плаката, прикреплённого к палке. Позднее задержали ещё трёх, один из них попросил вызвать скорую из-за плохого самочувствия.
Всего на площади было четыре автобуса полицейских, в том числе два автозака.
Ранее NEWS.ru писал, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ не заинтересовали и не нашли понимания в российском обществе, считает директор Левада-Центра Лев Гудков. Кроме того, соцопрос ВЦИОМа показал, что 47% россиян считают изменения Основного закона выгодными только Путину и направленными на сохранение им власти после 2024 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен