В Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве матери и дяди

Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего подростка, юношу подозревают в двойном убийстве.
Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, отчим задержанного
В квартире, где были обнаружены убитые, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Юноша заявил, что в ходе семейного конфликта дядя стал ему угрожать. Мать же вступилась за дядю, поэтому ему пришлось зарезать и дядю, и маму.
4 января в жилом доме в Кучином переулке в Москве обнаружили тело подростка 2004 года рождения, писал NEWS.ru. Предполагается, что он отравился закисью азота («веселящий газ»). Установлено, что недавно юноша заказывал баллон с этим веществом.
Прокуратура Москвы начала проверку по факту обнаружения тела. Ведомство установит причины и обстоятельства инцидента, а также проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и исполнение родителями подростка обязанностей по его воспитанию.