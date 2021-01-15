В Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве матери и дяди

https://static.news.ru/photo/e2b61d3a-57f7-11eb-81e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего подростка, юношу подозревают в двойном убийстве.

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, отчим задержанного нашёл два тела в квартире одного из домов на проспекте Шаумяна. Он же и вызвал правоохранителей. Погибшие оказались матерью и дядей подростка.

В квартире, где были обнаружены убитые, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Юноша заявил, что в ходе семейного конфликта дядя стал ему угрожать. Мать же вступилась за дядю, поэтому ему пришлось зарезать и дядю, и маму.

4 января в жилом доме в Кучином переулке в Москве обнаружили тело подростка 2004 года рождения, писал NEWS.ru. Предполагается, что он отравился закисью азота («веселящий газ»). Установлено, что недавно юноша заказывал баллон с этим веществом.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту обнаружения тела. Ведомство установит причины и обстоятельства инцидента, а также проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и исполнение родителями подростка обязанностей по его воспитанию.