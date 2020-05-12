В Петербурге уборочная машина сбила доставщика еды

В Санкт-Петербурге уборочная машина снесла курьера службы доставки еды, который ехал на велосипеде.
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В результате происшествия велосипедист получил незначительные травмы. После падения на помощь ему пришли прохожие, ставшие свидетелями случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, который угнал машину, избив водителя и ранив ножом прохожего, а затем на этом же автомобиле сбил полицейского.
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