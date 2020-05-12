В Петербурге уборочная машина сбила доставщика еды

https://static.news.ru/photo/8dce4470-9464-11ea-b8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге уборочная машина снесла курьера службы доставки еды, который ехал на велосипеде.

По данным издания «Невские Новости», инцидент произошёл на Московском проспекте. Велосипедист ехал по краю проезжей части. Водитель грузовика не заметил его и зацепил мужчину. Пытаясь отцепиться, мужчина упал на тротуар.

В результате происшествия велосипедист получил незначительные травмы. После падения на помощь ему пришли прохожие, ставшие свидетелями случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, который угнал машину, избив водителя и ранив ножом прохожего, а затем на этом же автомобиле сбил полицейского.